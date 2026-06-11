Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Tetapkan Founder PT DSI Jadi Tersangka Penipuan, Begini Perannya!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |09:41 WIB
Polri Tetapkan Founder PT DSI Jadi Tersangka Penipuan, Begini Perannya!
Bareskrim Polri (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri menetapkan Founder dan Advisor PT Dana Syariah Indonesia (DSI), FH, sebagai tersangka kasus dugaan fraud atau penipuan yang merugikan Rp2,4 triliun.

Direktur Tipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak, menjelaskan penetapan tersangka FH berdasarkan lima alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, barang bukti, dan bukti elektronik.

“Maka, pada Senin 8 Juni 2026, melalui hasil gelar perkara untuk kepentingan penetapan tersangka, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri telah kembali menetapkan satu orang tersangka baru dalam perkara a quo atas nama FH,” kata Ade Safri, dikutip Kamis (11/6/2026).

Ade Safri menjelaskan, FH diduga melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam jabatan. Ia membuat pencatatan laporan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan tanpa didukung dokumen yang sah.

Selain itu, ia juga diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas penyaluran pendanaan dari masyarakat yang dilakukan PT DSI dengan menggunakan proyek fiktif dari data atau informasi borrower existing yang terjadi pada periode 2018 sampai 2025.

“Penetapan tersangka FH merupakan hasil pengembangan dari penyidikan yang dilakukan terhadap para tersangka sebelumnya yang telah ditetapkan oleh penyidik, yaitu TA (Dirut), ARL (Komisaris), MY (Eks Direktur), dan AS (Eks Direktur),” ujar Ade Safri.

Adapun peran FH adalah mendirikan dan menjabat pada beberapa perusahaan afiliasi dari PT DSI, antara lain Komisaris pada PT MEDIFFA BAROKAH INTERNASIONAL, Dirut pada PT IQQON TRIARTA MAS, Komisaris pada PT DUO PUTRA LESTARI, serta pemegang saham mayoritas pada PT BPRS Albarokah, PT Surya Finansial Utama (SFU), dan PT Surya Ritelindo Utama (SRU).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
polri PT DSI Penipuan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/338/3221943/penipuan-oh2u_large.jpg
Terungkap! Owner WO di Jaktim Penipu Calon Pengantin Pernah Dipenjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/340/3221940/polres_banyumas-4oqk_large.jpg
Imam Aliran Sesat Ditangkap, Tipu Jamaah hingga Ratusan Juta Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/340/3217824/love_scamming-JjmZ_large.jpg
Love Scamming dari Penjara, Napi Peras Ribuan Korban Miliaran Rupiah Lewat VCS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/338/3217325/timothy_ronald-j50P_large.jpg
Polisi Periksa Timothy Ronald dan Kalimasada di Kasus Dugaan Penipuan Investasi Kripto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/337/3217016/polri-cZJn_large.jpg
Polri Limpahkan Tersangka dan Barbuk SMS Blast Phishing e-Tilang ke Jaksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/337/3214087/polri-clRL_large.jpg
Pelaku Phishing Tools yang Ditangkap Bareskrim dan FBI Ternyata Sepasang Kekasih
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement