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Berita Duka! Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 26 September 2026 |06:56 WIB
Berita Duka! Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia/Okezone
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JAKARTA - Adik kandung Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Guruh Soekarnoputra meninggal dunia. Guruh tutup usia di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospitals Semanggi, Jakarta, Sabtu (26/9/2026).

‘’Selamat jalan Mas Ruh guru budayaku... semoga jiwamu damai dan tenang disisi Allah Ta’ala, Husnul Khotimah serta diampuniNya,’’ tulis @susaningtyasnefokertopati.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto memohon doa pada seluruh masyarakat untuk kesembuhan Guruh yang sedang kritis. "Mohon doanya semoga mendapat rahmat kesembuhan dari Tuhan," ucap Hasto.

(Fahmi Firdaus )

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