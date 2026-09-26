Berita Duka! Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia

JAKARTA - Adik kandung Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Guruh Soekarnoputra meninggal dunia. Guruh tutup usia di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospitals Semanggi, Jakarta, Sabtu (26/9/2026).

‘’Selamat jalan Mas Ruh guru budayaku... semoga jiwamu damai dan tenang disisi Allah Ta’ala, Husnul Khotimah serta diampuniNya,’’ tulis @susaningtyasnefokertopati.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto memohon doa pada seluruh masyarakat untuk kesembuhan Guruh yang sedang kritis. "Mohon doanya semoga mendapat rahmat kesembuhan dari Tuhan," ucap Hasto.

(Fahmi Firdaus )

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