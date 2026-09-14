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PDIP: Kita Sudah Bersimpang Jalan Secara Politik dengan Jokowi!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |18:00 WIB
PDIP: Kita Sudah Bersimpang Jalan Secara Politik dengan Jokowi!
PDIP: Kita Sudah Bersimpang Jalan Secara Politik dengan Jokowi!
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JAKARTA -  PDI Perjuangan menanggapi pernyataan man kader DPC PDIP Surabaya Achmad Hidayat yang menyebut mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tak ada masalah merupakan hoaks.

"Nah, itu hoaks," ujar Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026).

Said pun menegaskan, PDI Perjuangan dengan Jokowi telah berbeda jalan politik. Lagi pula, kata Said, PDI Perjuangan tak pernah berpikir lagi tentang Jokowi.

"Kita sudah bersimpang jalan secara politik, berbeda sudah. PDIP tetap teguh pada pendiriannya. Kita tidak pernah lagi berpikir Pak Jokowi, kita tidak pernah lagis berpikir tentang siapa pun," kata Said.

"Bagaimana kita mengawal partai ini ke depan, itu perintah Ibu Ketua Umum. Yang kartunya mati jangan dihidupkan lagi," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

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