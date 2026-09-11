Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kubu Gus Alex Minta Jokowi Dihadirkan di Sidang, KPK: Kita Lihat Perkembangannya

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |21:05 WIB
Kubu Gus Alex Minta Jokowi Dihadirkan di Sidang, KPK: Kita Lihat Perkembangannya
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih menunggu perkembangan persidangan terkait permintaan salah satu kubu terdakwa kasus dugaan korupsi kuota haji untuk menghadirkan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Diketahui, permintaan tersebut disampaikan pengacara eks Stafsus Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, dalam persidangan pada Kamis (10/9/2026).

"Ya nanti kita lihat perkembangan persidangannya seperti apa, termasuk nanti Majelis Hakim melihat dari keterangan-keterangan saksi dalam rangkaian sidang tersebut. Apakah kemudian ada penetapan atau seperti apa, nanti kita lihat pandangan dari Majelis Hakim seperti apa, ya," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dikutip Jumat (11/9/2026).

Budi menjelaskan Majelis Hakim akan mencermati keterangan saksi dan alat bukti terlebih dahulu sebelum mengambil sikap terkait permintaan kubu Gus Alex tersebut.

Menurutnya, banyak pihak yang terlibat dalam proses pembicaraan awal terkait penambahan kuota haji di Arab Saudi hingga teknis pendistribusiannya kepada penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK).

"Nanti kita lihat ya perkembangannya seperti apa. Karena memang dalam perkara ini lebih dari 300 orang yang akan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/337/3241517//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-x3wW_large.jpg
KPK Geledah Rumah Tiga Wakil Rektor Unsoed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/337/3241491//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-KuwW_large.jpg
KPK Periksa Tiga Tersangka Baru Kasus Pemerasan Sertifikasi K3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/337/3241475//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-5s0n_large.jpg
Kasus Bupati Nonaktif Anom Widiyantoro, KPK Panggil Kadisdikpora Pemalang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/337/3241355//mantan_menpora_dito_ariotedjo-yxqp_large.jpg
Eks Menpora Dito Ariotedjo: Gus Yaqut Tidak Terlibat dalam Pembahasan Awal Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/340/3241334//ilustrasi-dbMQ_large.jpg
Geledah Dinas PUPR dan PBJ Muara Enim, KPK Sita Dokumen dan Bukti Elektronik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/337/3241303//mantan_menteri_pemuda_dan_olahraga_dito_ariotedjo-pmMu_large.jpg
Eks Menpora Dito Jelaskan Munculnya Pembahasan Kuota Haji dalam Kunjungan Jokowi ke Arab Saudi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement