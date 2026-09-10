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Eks Menpora Dito Ariotedjo: Gus Yaqut Tidak Terlibat dalam Pembahasan Awal Kuota Haji

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |22:05 WIB
Eks Menpora Dito Ariotedjo: Gus Yaqut Tidak Terlibat dalam Pembahasan Awal Kuota Haji
Mantan Menpora Dito Ariotedjo.
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JAKARTA — Eks Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, menyatakan bahwa mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, tidak terlibat dalam pembicaraan awal Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan Perdana Menteri Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman (MBS), pada Oktober 2023 lalu.

Dalam pertemuan tersebut, salah satu hal yang dibahas adalah rencana penambahan kuota haji bagi Indonesia pada 2024.

Hal itu disampaikan Dito saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan, Kamis (10/9/2026).

Dito menjelaskan, perolehan kuota tambahan sebanyak 20 ribu itu muncul seusai adanya rapat lanjutan yang tidak dihadiri oleh Gus Yaqut.

"Itu kalau nggak salah diumumkan sehari setelah pertemuan. Tapi kan ada rapat lanjutannya. Karena saat itu kalau tidak salah Menteri Agama tidak ada, itu diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri," kata Dito.

Pernyataan Dito tersebut turut didalami oleh pengacara Gus Yaqut, Mellisa Anggraini. Dalam kesempatan tersebut, Mellisa mengulik bagaimana kliennya digantikan oleh Menteri Luar Negeri.

"Tadi saksi sampaikan juga diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri. Itu maksudnya seperti apa?" tanya Mellisa.

"Ya, setahu saya, kalau lagi dengan pertemuan bilateral, ada subsektor untuk tindak lanjut. Kalau tidak ada menteri teknis yang ikut, itu diwakili oleh Menteri Luar Negeri," jawab Dito.

 

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