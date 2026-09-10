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Jadi Saksi Sidang Kuota Haji, Dito Ariotedjo Tiba di Pengadilan Tipikor

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |14:03 WIB
Jadi Saksi Sidang Kuota Haji, Dito Ariotedjo Tiba di Pengadilan Tipikor
Eks Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo tiba di Pengadilan Tipikor (foto: Okezone)
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JAKARTA - Eks Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo mendatangi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (10/9/2026) siang.

Kedatangannya terkait dengan pemeriksaan dirinya sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan. Salah satu terdakwanya yakni eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut.

Pantauan di lokasi, Dito tiba dan memasuki gedung pengadilan sekitar pukul 12.54 WIB. Ia mengenakan kemeja biru dongker lengan panjang yang dilipat.

Dito mengaku tidak melakukan persiapan khusus menjelang pemeriksaannya sebagai saksi.

"Ya kita ikutin aja nanti, ada dari Jaksa KPK sama terdakwa ya," kata Dito.

Ia memprediksi pertanyaan yang akan diajukan kepadanya masih berkaitan dengan keterangan yang telah disampaikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

"Gak tahu, kan ditanya ya, paling mungkin seputar pemeriksaan kemarin yang BAP, kita ikutin aja," ujarnya.

 

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