Eks Menpora Dito Jelaskan Munculnya Pembahasan Kuota Haji dalam Kunjungan Jokowi ke Arab Saudi

JAKARTA — Eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo membeberkan latar belakang kunjungan Presiden RI ketujuh, Joko Widodo (Jokowi), ke Arab Saudi yang berujung pada perolehan kuota haji tambahan. Saat itu, Dito bersama sejumlah pejabat lain turut mendampingi kunjungan tersebut.

Hal itu disampaikan Dito saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan pada Kamis (10/9/2026).

"Kami mendampingi Bapak Presiden sesuai kerja sama yang diminta oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi, salah satunya ada olahraga, perdagangan, energi, penanggulangan terorisme, dan badan halal. Jadi menteri yang ikut memang sebelumnya diatur oleh Kementerian Luar Negeri," kata Dito.

Dito menjelaskan, pada pertemuan formal awal tidak ada pembahasan spesifik terkait tambahan kuota haji. Menurutnya, pembahasan mengenai hal tersebut justru muncul saat jamuan makan siang seusai rangkaian pertemuan bilateral.

"Sebenarnya untuk spesifik tidak ada, itu terjadi pada saat makan siang. Pada saat agenda terakhir," ujarnya.