Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Eks Menpora Dito Jelaskan Munculnya Pembahasan Kuota Haji dalam Kunjungan Jokowi ke Arab Saudi

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |17:20 WIB
Eks Menpora Dito Jelaskan Munculnya Pembahasan Kuota Haji dalam Kunjungan Jokowi ke Arab Saudi
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.
A
A
A

JAKARTA — Eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo membeberkan latar belakang kunjungan Presiden RI ketujuh, Joko Widodo (Jokowi), ke Arab Saudi yang berujung pada perolehan kuota haji tambahan. Saat itu, Dito bersama sejumlah pejabat lain turut mendampingi kunjungan tersebut.

Hal itu disampaikan Dito saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan pada Kamis (10/9/2026).

"Kami mendampingi Bapak Presiden sesuai kerja sama yang diminta oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi, salah satunya ada olahraga, perdagangan, energi, penanggulangan terorisme, dan badan halal. Jadi menteri yang ikut memang sebelumnya diatur oleh Kementerian Luar Negeri," kata Dito.

Dito menjelaskan, pada pertemuan formal awal tidak ada pembahasan spesifik terkait tambahan kuota haji. Menurutnya, pembahasan mengenai hal tersebut justru muncul saat jamuan makan siang seusai rangkaian pertemuan bilateral.

"Sebenarnya untuk spesifik tidak ada, itu terjadi pada saat makan siang. Pada saat agenda terakhir," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/337/3241275//jokowi-eVq6_large.jpg
Kubu Gus Alex Minta Jokowi Dihadirkan di Sidang Kasus Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/337/3241246//dito_ariotedjo-12gj_large.jpg
Jadi Saksi Sidang Kuota Haji, Dito Ariotedjo Tiba di Pengadilan Tipikor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/337/3241005//kpk-ZAl0_large.jpg
Sidang Kasus Kuota Haji Ungkap Jatah untuk NU, Begini Penjelasan Yaqut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/337/3240827//sidang_korupsi_kuota_haji-2LR3_large.jpg
Jaksa Tampilkan Barang Bukti Sitaan dari Eks Honorer Kemenag, Ada Range Rover hingga Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/337/3240019//komisi_pemberantasan_korupsi-4Hg9_large.jpg
Kasus Kuota Haji, Saksi Ungkap Pengembalian Uang USD5 Ribu ke KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/337/3239995//gus_yahya_di_pengadilan_tipikor-oqWG_large.jpg
Gus Yahya Muncul di Pengadilan Tipikor saat Sidang Perkara Kuota Haji
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement