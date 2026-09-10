Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kubu Gus Alex Minta Jokowi Dihadirkan di Sidang Kasus Kuota Haji

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |15:14 WIB
Kubu Gus Alex Minta Jokowi Dihadirkan di Sidang Kasus Kuota Haji
Jokowi Diminta dihadirkan dalam sidang Kasus Kuota Haji (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diminta menghadirkan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan.

Hal itu disampaikan pengacara terdakwa Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Wa Ode Nur Zainab, dalam persidangan dengan saksi eks Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Kamis (10/9/2026).

Wa Ode menilai, Jokowi mengetahui secara mendetail perihal kunjungan ke Arab Saudi yang salah satunya menghasilkan penerimaan kuota haji tambahan.

Menurut dia, pihaknya memiliki sejumlah pertanyaan penting yang dinilai dapat dijawab oleh Jokowi.

"Ini tadi dihadiri oleh Bapak Presiden Jokowi Widodo pada saat itu, dan yang paling mengetahui tentang kuota tambahan ini adalah beliau sekarang mantan Presiden, maka melalui persidangan ini Yang Mulia, sesuai dengan ketentuan KUHAP, kami mohon kepada Yang Mulia untuk bisa memanggil melalui Penuntut Umum kepada Bapak Jokowi Widodo untuk bisa menerangkan apa terkait dengan kuota haji," kata Wa Ode.

"Karena ini bagi kami sangat-sangat penting, karena ini adalah objek daripada perkara ini dan di dalam Berita Acara Pemeriksaan saudara saksi juga ada disebutkan," sambungnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/337/3241246//dito_ariotedjo-12gj_large.jpg
Jadi Saksi Sidang Kuota Haji, Dito Ariotedjo Tiba di Pengadilan Tipikor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/337/3241005//kpk-ZAl0_large.jpg
Sidang Kasus Kuota Haji Ungkap Jatah untuk NU, Begini Penjelasan Yaqut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/337/3240827//sidang_korupsi_kuota_haji-2LR3_large.jpg
Jaksa Tampilkan Barang Bukti Sitaan dari Eks Honorer Kemenag, Ada Range Rover hingga Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/337/3240493//anwar_ibrahim_dan_jokowi-kG9E_large.jpg
Anwar Ibrahim Telepon Jokowi, Sampaikan Solidaritas Terkait Erupsi Anak Krakatau dan Karhutla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/05/337/3240251//jokowi-IB8Z_large.jpg
Menlu Sugiono: Pertemuan Xanana Gusmao dengan Jokowi Bukan Kunjungan Kenegaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/337/3240098//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-sRNc_large.jpg
Eks Stafsus Gus Yaqut Ungkap 24 Anggota Panja DPR Minta 3.000 Riyal, Ini Respons KPK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement