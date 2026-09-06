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Anwar Ibrahim Telepon Jokowi, Sampaikan Solidaritas Terkait Erupsi Anak Krakatau dan Karhutla

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 06 September 2026 |21:01 WIB
Anwar Ibrahim Telepon Jokowi, Sampaikan Solidaritas Terkait Erupsi Anak Krakatau dan Karhutla
PM Malaysia Anwar Ibrahim telepon Presiden ke-7 RI Jokowi (Foto: Ist/ Binti M)
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JAKARTA - Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menelepon Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) pada Minggu (6/9/2026) pagi. Dalam percakapan tersebut, Anwar menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat menemui Jokowi yang sedang berada di Penang.

Anwar mengatakan, dirinya menyampaikan solidaritas Malaysia kepada masyarakat Indonesia yang tengah menghadapi dampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau serta bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Kami bertukar khabar dalam suasana penuh mesra, selain saya menzahirkan solidariti kepada saudara-saudara kita di Indonesia susulan bencana gunung berapi serta cabaran jerebu yang sedang dihadapi,” tulis Anwar dalam unggahan di Instagram resminya @anwaribrahim_my.

Anwar menuturkan, Malaysia dan Indonesia bukan hanya negara tetangga, tetapi dua bangsa yang memiliki ikatan sejarah, budaya, dan persaudaraan yang dekat. Dia menyebut kepercayaan dan posisi dapat berubah, tetapi persahabatan dan rasa hormat akan tetap ada.

“Malaysia dan Indonesia bukan sekadar negara jiran, tetapi dua bangsa serumpun yang diikat sejarah, budaya dan persaudaraan yang akrab. Amanah dan kedudukan boleh silih berganti, namun persahabatan dan rasa hormat akan terus kekal,” katanya.

“Insya Allah, ikatan ini akan terus dipelihara demi kesejahteraan rakyat kedua-dua negara serta keamanan dan kemakmuran rantau,” ujar Anwar.

Sementara itu, Jokowi juga mengunggah momen dirinya menerima telepon dari Anwar Ibrahim. Jokowi menyampaikan terima kasih atas perhatian dan doa yang diberikan Anwar untuk Indonesia.

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