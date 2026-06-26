Momen Jokowi Sholat Jumat Sebelum Mulai Blusukan di Lampung

JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memulai blusukan keliling Indonesia untuk bertemu masyarakat pada Jumat (26/6/2026). Adapun tujuan pertama Jokowi adalah Lampung.

Sebelum memulai blusukan, dia memutuskan untuk menunaikan ibadah Sholat Jumat di Masjid Al Hikmah, Rest Area KM 116 Tol Trans Sumatra, Lampung. Dia didampingi sejumlah pengurus, salah satunya Ketua DPW PSI Lampung Ahmad Ridho Julian.

Jokowi mengatakan dirinya akan berada di Lampung selama tiga hari dengan beberapa agenda. "Rundown acaranya sudah dibuat, baik dari relawan, dari PSI, semuanya sudah padat," kata Jokowi.

Ia mengungkapkan, kedatangannya dalam acara partai yang dinaungi putra bungsunya, Kaesang Pangarep untuk memberikan motivasi kepada kader partai yang dipimpin Kaesang Pangarep. Sebab, menurut Jokowi, penguatan struktur partai penting dilakukan menjelang kontestasi politik 2029.

"Kalau untuk PSI saya ingin memberikan motivator, kemudian juga memberikan pesan-pesan pentingnya struktural di PSI ini segera komplet, sehingga menjadi sebuah mesin politik yang besar," ujar dia.

Selama di Lampung, Jokowi dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda, mulai dari konsolidasi politik PSI, silaturahmi dengan masyarakat, menghadiri kirab budaya, hingga kunjungan ke pondok pesantren.

Jokowi juga didampingi Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep dan pengurus DPP PSI lainnya. Sejumlah daerah yang akan dikunjungi Jokowi antara lain Mesuji, Tulang Bawang Barat, Pesawaran, Bandar Lampung, Lampung Timur, dan Lampung Tengah.

(Arief Setyadi )

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