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Prabowo Bertolak ke Lampung, Resmikan RSUD dan Buka Munas HIPMI

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |10:42 WIB
Prabowo Bertolak ke Lampung, Resmikan RSUD dan Buka Munas HIPMI
Presiden Prabowo Subianto (foto: Biro Pers Kepresidenan)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Provinsi Lampung dalam rangka kunjungan kerja pada Rabu (10/6/2026). Dalam kunjungan tersebut, Kepala Negara dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda strategis yang berkaitan dengan penguatan layanan kesehatan serta pengembangan dunia usaha nasional.

Prabowo bersama rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 09.30 WIB. Keberangkatan Presiden menandai dimulainya rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Lampung.

Setibanya di Lampung, Prabowo dijadwalkan meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) K.H. Muhammad Thohir Krui yang berlokasi di Kabupaten Pesisir Barat. Peresmian rumah sakit tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya di daerah.

Selain agenda di sektor kesehatan, Prabowo juga akan menghadiri sekaligus meresmikan pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Forum tersebut menjadi momentum penting bagi para pengusaha muda Indonesia untuk memperkuat kolaborasi, memperluas jaringan usaha, serta mendukung agenda pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian agenda di Provinsi Lampung, Prabowo dijadwalkan langsung kembali ke Jakarta pada hari yang sama.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Lampung, yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

(Awaludin)

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