Prabowo Dijadwalkan Hadiri Munas Hipmi 2026 di Lampung, Sekaligus Resmikan RSUD Lampung Barat

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Tahun 2026 yang digelar di Provinsi Lampung, pada Rabu (10/6/2026).

Selain menghadiri agenda organisasi pengusaha muda tersebut, Prabowo juga direncanakan meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Lampung Barat.

Kepastian kehadiran Prabowo dalam Munas Hipmi disampaikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal. Ia mengungkapkan kebanggaannya atas kepercayaan yang diberikan kepada Lampung sebagai tuan rumah penyelenggaraan Munas Hipmi 2026.

"Rencananya dihadiri Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto," demikian keterangan yang disampaikan.

Menurut Mirza, penyelenggaraan Munas Hipmi tidak hanya menjadi agenda pemilihan ketua umum organisasi, tetapi juga momentum strategis untuk memperkuat jejaring pengusaha muda nasional serta mendorong peran kewirausahaan dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

"Munas bukan hanya tentang memilih Ketua Umum. Munas adalah tempat lahirnya inspirasi, motivasi, jaringan, dan energi baru. Saya berharap Munas Hipmi di Lampung dapat memberikan energi yang luar biasa bagi seluruh BPD Hipmi di Indonesia," ujarnya.