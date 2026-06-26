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Bertolak ke Lampung, Jokowi Mulai Blusukan Keliling Indonesia

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |11:20 WIB
Bertolak ke Lampung, Jokowi Mulai Blusukan Keliling Indonesia
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mulai blusukan keliling Indonesia (Foto: Ist/Okezone)
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JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mulai blusukan keliling Indonesia untuk bertemu masyarakat hari ini, Jumat (26/6/2026). Lokasi pertama yang dikunjungi adalah Lampung.

Ia berangkat dari Bandara Adi Soemarmo Solo menuju Lampung. Suami Iriana itu bakal mengikuti sejumlah agenda dan berada di Lampung selama tiga hari, termasuk kegiatan partai yang dinaungi putra bungsunya, Kaesang Pangarep.

"Rundown acaranya sudah dibuat, baik dari relawan, dari PSI, semuanya sudah padat," kata Jokowi dalam keterangannya, Jumat.

Jokowi memakai kemeja dan topi PSI yang ia dapat dari Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. "Ya, dikirimi sama Ketum Kaesang, ya saya pakai," ujarnya.

Jokowi mengaku datang ke acara PSI untuk memberikan motivasi kepada kader partai tersebut sebagai penguatan struktur jelang kontestasi politik 2029.

"Kalau untuk PSI, saya ingin memberikan motivasi, kemudian juga memberikan pesan-pesan pentingnya struktur di PSI ini segera komplet sehingga menjadi sebuah mesin politik yang besar," ujarnya.

Selain itu, melalui safari keliling Indonesia, kata Jokowi, dirinya ingin mengajak seluruh masyarakat untuk sadar berpolitik. "Kemudian juga membangkitkan kesadaran berpolitik masyarakat, itu juga penting," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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