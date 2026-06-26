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Jokowi Ungkap Alasan Safari Politik Mulai dari Lampung

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |19:34 WIB
Jokowi Ungkap Alasan Safari Politik Mulai dari Lampung
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Foto: Ist/Riyan Rizki)
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JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkap alasan memilih Lampung sebagai titik awal memulai safari politiknya. Jokowi mengatakan, kunjungan itu merupakan bentuk apresiasi terhadap konsolidasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di daerah tersebut sekaligus wujud kecintaannya kepada masyarakat Lampung.

“Untuk apa saya datang ke Provinsi Lampung? Untuk apa saya datang ke Kabupaten Mesuji? Pertama, kecintaan saya kepada masyarakat Lampung tidak luntur, masih tetap. Dan yang kedua, yang lebih penting, juga untuk PSI,” kata Jokowi di Rakorda DPD PSI Kabupaten Mesuji, Jumat (26/6/2026).

Jajaran PSI Lampung, kata Jokowi, telah merampungkan struktur kepengurusan partai hingga tingkat desa. Capaian itu, menurutnya, belum banyak dilakukan partai politik lain.

Menurutnya, konsolidasi organisasi yang hampir menyentuh seluruh desa menjadi modal penting bagi PSI dalam membangun kekuatan politik di daerah.

“Saya ingin memberikan apresiasi, penghargaan, dan penghormatan yang tinggi kepada Ketua Umum, Ketua DPW, Ketua DPD beserta seluruh jajarannya yang telah menyelesaikan struktur partai sampai ke tingkat desa. Yang lain-lain saya lihat masih 60 persen, 40 persen, di sini sudah hampir 100 persen,” ujarnya.

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