Wah! Jokowi Ikut Yoga Bareng Warga di Solo, Begini Penampakannya

SOLO - Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi mengisi libur panjang akhir pekan dengan berolahraga pada Minggu pagi (17/5/2026). Bahkan, ia mengikuti kegiatan yoga bersama komunitas Healoria di Solo.

Kegiatan yoga tersebut berlangsung di depan kediaman Jokowi yang berlokasi di Gang Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo. Acara dimulai sejak sekitar pukul 07.00 WIB dengan sesi merangkai bunga oleh belasan perempuan dari komunitas Healoria.

Setelah kegiatan tersebut, peserta melanjutkan dengan sesi yoga bersama. Jokowi yang sebelumnya baru selesai joging di kawasan Stadion Manahan Solo kemudian ikut bergabung dalam kegiatan tersebut.

Ia sempat melakukan sejumlah gerakan yoga yang dipandu oleh instruktur, meski tidak mengikuti hingga acara selesai. Setelah itu, Jokowi melanjutkan aktivitas dengan menerima warga yang datang untuk bersilaturahmi dan berfoto bersama di kediamannya.

“Saya sering kok (yoga), setelah yoga seger,” ucap Jokowi.

Founder Healoria, Devi Putri, menyebutkan kegiatan tersebut diikuti sekitar 25 peserta dari berbagai daerah. Lokasi dipilih karena suasananya yang dinilai asri, nyaman, serta memiliki udara pagi yang baik.

Ia juga mengatakan keikutsertaan Jokowi dalam sesi yoga berlangsung spontan dan tidak direncanakan sebelumnya. “Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat umum. Ada yang dari Ponorogo dan Madiun,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

