Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wah! Jokowi Ikut Yoga Bareng Warga di Solo, Begini Penampakannya

Ary Wahyu Wibowo , Jurnalis-Minggu, 17 Mei 2026 |11:37 WIB
Wah! Jokowi Ikut Yoga Bareng Warga di Solo, Begini Penampakannya
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ikut yoga bareng warga di Solo (Foto: Ary Wahyu/Okezone)
A
A
A

SOLO - Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi mengisi libur panjang akhir pekan dengan berolahraga pada Minggu pagi (17/5/2026). Bahkan, ia mengikuti kegiatan yoga bersama komunitas Healoria di Solo.

Kegiatan yoga tersebut berlangsung di depan kediaman Jokowi yang berlokasi di Gang Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo. Acara dimulai sejak sekitar pukul 07.00 WIB dengan sesi merangkai bunga oleh belasan perempuan dari komunitas Healoria.

Setelah kegiatan tersebut, peserta melanjutkan dengan sesi yoga bersama. Jokowi yang sebelumnya baru selesai joging di kawasan Stadion Manahan Solo kemudian ikut bergabung dalam kegiatan tersebut.

Ia sempat melakukan sejumlah gerakan yoga yang dipandu oleh instruktur, meski tidak mengikuti hingga acara selesai. Setelah itu, Jokowi melanjutkan aktivitas dengan menerima warga yang datang untuk bersilaturahmi dan berfoto bersama di kediamannya.

“Saya sering kok (yoga), setelah yoga seger,” ucap Jokowi.

Founder Healoria, Devi Putri, menyebutkan kegiatan tersebut diikuti sekitar 25 peserta dari berbagai daerah. Lokasi dipilih karena suasananya yang dinilai asri, nyaman, serta memiliki udara pagi yang baik.

Ia juga mengatakan keikutsertaan Jokowi dalam sesi yoga berlangsung spontan dan tidak direncanakan sebelumnya. “Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat umum. Ada yang dari Ponorogo dan Madiun,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/337/3201475/jokowi-I0iN_large.jpg
Jokowi Tepis Isu Jadi Wantimpres Prabowo: Pilih di Solo Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186499/jokowi-NLE7_large.jpg
Jokowi: Saya Tak Pernah Resmikan Bandara IMIP Morowali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/340/3181522/jokowi-vhbr_large.jpg
Jokowi Hadiri Pelepasan Jenazah Raja Keraton Solo PB XIII di Loji Gandrung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176806/dokter_tifa-VSIt_large.jpg
Alasan Dokter Tifa Teliti Silsilah Jokowi: Banyak Sekali Versi Siapa Sosok Ayah-Ibunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176808/dokter_tifa-s4Iw_large.jpg
Dokter Tifa Pertanyakan Makam Orangtua Jokowi di Karanganyar, Padahal Lahir di Boyolali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175747/pdip-eWsx_large.jpg
Politikus PDIP Ragu Jokowi Bahas Persoalan Bangsa saat Temui Prabowo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement