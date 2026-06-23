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Jokowi Minta PSI Kawal Prabowo-Gibran Dua Periode, PDIP Beri Sindirian Nyelekit

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 23 Juni 2026 |17:59 WIB
Jokowi Minta PSI Kawal Prabowo-Gibran Dua Periode, PDIP Beri Sindirian Nyelekit
Jokowi Minta PSI Kawal Prabowo-Gibran Dua Periode, PDIP Beri Sindirian Nyelekit
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JAKARTA – PDIP menyoroti langkah mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang meminta Partai Solidaritas Indonesia untuk mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus mengatakan, arahan tersebut untuk menarik simpati publik. Ia menilai, PSI kerap melakukan hal tersebut, seperti membangun narasi dukung Prabowo-Gibran dua periode.

"Ini kan cara untuk menarik simpati publik, PSI kan emang cenderung gitu ya. Dia tidak membesarkan partainya, tapi dengan menumpang,numpang,” ujar Deddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (23/6/2026).

“Misalnya dengan menyerang nyerang PDI, mereka akan jadi pembicaraan publik. Sekaramg demgan membawa isu 2 periode Prabowo-Gibran harapannya akan tertarik ke PSI,"lanjutnya.

Kendati demikian, Deddy ragu dengan sikap Prabowo ingin berpasangan dengan Gibran untuk periode kedua. Menurutnya, PSI perlu bertanya lebih dulu ke Prabowo sebelum menggulirkan wacana tersebut.

"Pertanyaan saya, emang Pak Prabowo udah pasti mau. Tanya dulu dong sebelum kampanye kan itu," ujar Deddy.

Di sisi lain, Deddy menegaskan, Pemilu 2029 masih terbilang lama. Menurutnya, masih banyak persoalan masyarakat yang perlu dijawab dan ditindaklanjuti.

 

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Topik Artikel :
Prabowo Subianto PDIP PSI jokowi
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