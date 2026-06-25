Pengacara Roy Suryo Siap Buka-Bukaan Bukti Baru di Sidang Ijazah Jokowi

JAKARTA — Pihak Roy Suryo telah menyiapkan bukti-bukti dalam kasus ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi menjelang persidangan yang akan datang, sebagaimana diungkapkan oleh pengacara Ahmad Khozinuddin. Menurutnya, baru sebagian bukti saja yang diajukan dan dihadirkan dalam tahap penyidikan.

"Pada pokoknya sebelum persidangan dimulai sebenarnya kami sudah siap. Bahkan, sebagian bukti-bukti itu sudah kita hadirkan dalam proses penyidikan, yakni saksi ahli dan berbagai hal berkaitan fakta yang menjadi dasar penelitian Roy Suryo yang menyimpulkan 99,9 persen ijazah itu adalah palsu," ujarnya dalam program Interupsi bertajuk 'Kasus Ijazah Jokowi: Siap Adu Bukti?' sebagaimana disiarkan kanal YouTube Official iNews pada Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, tidak semua bukti dalam kasus ijazah Jokowi tersebut mereka sodorkan dalam proses penyidikan. Hal itu sengaja dilakukan sebagai bagian dari strategi agar tidak semuanya terumbar ke publik. Namun, ketika kasus tersebut sudah masuk ke persidangan, seluruh saksi dan fakta yang ada di penyidikan akan mereka elaborasikan kembali.

"Karena kalau pemeriksaan oleh penyidik itu baru versi penyidik yang pertanyaannya mengarahkan agar unsur itu terpenuhi. Tidak ada satu pertanyaan yang kalau dijawab itu akan keluar dari proses penyidikan," tuturnya.

"Karena itu, walaupun saksi sudah diperiksa penyidik di BAP, boleh jadi saksi tersebut akan memberikan keterangan berbeda ketika di depan persidangan yang terbuka untuk umum," papar Khozinuddin lagi.

Dia menambahkan bahwa dalam proses persidangan nanti akan ada jaksa yang bertanya, hakim yang mendalami, serta penasihat hukum yang tidak hanya bertanya, tetapi juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diduga kuat jawabannya akan menjauhkan dari unsur-unsur pidana. Bahkan, hal itu diklaim akan makin menguatkan dugaan bahwa ijazah milik Joko Widodo palsu.

"Nah, di tingkat itulah kami akan men-challenge apa yang sudah dilakukan pada proses penyidikan di dalam persidangan untuk umum," katanya.

(Rahman Asmardika)

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