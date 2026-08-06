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Polda Metro Jaya Siap Hadapi Praperadilan Jilid 4 Roy Suryo Soal Pencekalan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 06 Agustus 2026 |14:30 WIB
Polda Metro Jaya Siap Hadapi Praperadilan Jilid 4 Roy Suryo Soal Pencekalan
Kombes Abrianto Pardede (foto: Okezone)
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JAKARTA - Polda Metro Jaya menyatakan siap menghadapi sidang praperadilan jilid 4, yang diajukan pakar telematika Roy Suryo terkait pencekalan dalam kasus dugaan ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) Polda Metro Jaya, Kombes Abrianto Pardede mengatakan, pihaknya akan memenuhi panggilan pengadilan apabila telah menerima undangan sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Tadi kita dengarkan langsung dari pengacaranya mengajukan yang keempat. Nah itu kami siap untuk menerima undangan atau hadir dalam undangan pengadilan nanti," ujar Abrianto kepada wartawan, Kamis (6/8/2026).

Abrianto menegaskan, Polda Metro Jaya tidak mempersoalkan langkah hukum yang ditempuh Roy Suryo. Menurutnya, pengajuan praperadilan merupakan hak setiap tersangka untuk menguji sah atau tidaknya tindakan hukum yang dilakukan penyidik.

Ia juga menyebut pihaknya siap menghadapi setiap permohonan praperadilan yang diajukan Roy Suryo, berapa pun jumlahnya. Adapun diterima atau tidaknya permohonan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pengadilan.

 

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