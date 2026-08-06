Sidang Dakwaan Baru Dokter Tifa di PN Jaktim Batal Digelar Hari Ini

JAKARTA - Sidang dakwaan baru Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa dalam kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur ditunda menjadi Kamis 13 Agustus 2026 pekan depan.

Sidang tersebut sedianya digelar oleh PN Jaktim pada Kamis (6/8/2026) hari ini. Namun, sidang ditunda lantaran hakim berhalangan hadir dikarenakan ada kegiatan kedinasan.

"Sidang Dokter Tifa yang terjadwal tanggal 6 Agustus 2026, ditunda ke tanggal 13 Agustus 2026, karena Hakim Ketua Majelis berhalangan, mengikuti ujian kedinasan," kata Juru Bicara PN Jaktim, Immanuel kepada wartawan, Kamis (6/8/2026).

Di sisi lain, Dokter Tifa juga mengajukan permohonan Praperadilan ke PN Jakarta Selatan untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penuntutan. Permohonan tersebut teregistrasi dengan nomor perkara: 132/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.