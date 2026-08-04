Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Roy Suryo Dukung Dokter Tifa Ajukan Praperadilan Sah Tidaknya Penghentian Penuntutan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |18:00 WIB
Roy Suryo Dukung Dokter Tifa Ajukan Praperadilan Sah Tidaknya Penghentian Penuntutan
Roy Suryo/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Dokter Tifauzia Tyassuma mengajukan praperadilan sah tidaknya penghentian penuntutan ke PN Jakarta Selatan dengan agenda sidang perdana bakal digelar pada Rabu, 12 Agustus 2026 mendatang. Roy Suryo pun mendukung langkah sahabatnya tersebut. 

"Insya Allah hari Kamis tidak perlu datang ke PN Jakarta Timur karena tidak ada sidang untuk Dokter Tifa. Sidang sahabat saya,"ujar Roy Suryo pada wartawan, Selasa (4/8/2026).

"Dokter Tifa datang saja ke sini PN Jakarta Selatan karena Rabu tanggal 12 Agustus 2026 berdasarkan SIPP , Dokter Tifa akan juga di sini, PN Jakarta Selatan,"lanjutnya.

Menurutnya, sidang Dokter Tifa di PN Jakarta Timur diyakini bakal ditunda karena Dokter Tifa mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan.

Oleh karena itu, otomatis sidang yang seharusnya digelar di PN Jakarta Timur itu akan ditunda mengikuti aturan dalam KUHAP baru.

"Karena itulah nama pejuang yang kami akhirnya berdua, kita sama-sama melaksanakan praperadilan. Silahkan dikonfirmasi ke Dr. Tifa dan kuasa hukumnya, kami berdua menjalankan praperadilan," tuturnya.

"Pasti sidang pokok perkaranya tidak akan berjalan Kamis besok atau Kamis minggu depan, harus menunggu sesuai KUHAP," sambung Roy Suryo.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/337/3234124//abdul_gafur_sangadji-M5vQ_large.jpg
Pengacara Roy Suryo Siap Terima Putusan Praperadilan Jilid 3, Tetap Optimistis Menang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/337/3234113//sidang_praperadilan_kasus_ijazah_jokowi-5c8l_large.jpg
Roy Suryo Yakin Menang Praperadilan Jilid 3, Putusan Digelar 6 Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/337/3233925//terdakwa_roy_suryo-ysF2_large.jpg
Polda Metro Jaya Siap Hadapi Praperadilan Jilid IV Roy Suryo Soal Pencekalan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/337/3233916//roy_suryo-Hhwg_large.jpg
Roy Suryo Sebut Keterangan Ahli Polda Metro Justru Menguntungkan Pihaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/337/3233869//sidang_praperadilan_kasus_ijazah_jokowi-ghzX_large.jpg
Sidang Praperadilan Roy Suryo, Ahli Sebut Ganti Rugi Salah Tangkap Maksimal Rp100 Juta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/337/3233850//roy_suryo-TV5d_large.jpg
Roy Suryo Ajukan Praperadilan Jilid 4, Gugat Pencekalan oleh Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement