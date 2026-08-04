Roy Suryo Dukung Dokter Tifa Ajukan Praperadilan Sah Tidaknya Penghentian Penuntutan

JAKARTA - Dokter Tifauzia Tyassuma mengajukan praperadilan sah tidaknya penghentian penuntutan ke PN Jakarta Selatan dengan agenda sidang perdana bakal digelar pada Rabu, 12 Agustus 2026 mendatang. Roy Suryo pun mendukung langkah sahabatnya tersebut.

"Insya Allah hari Kamis tidak perlu datang ke PN Jakarta Timur karena tidak ada sidang untuk Dokter Tifa. Sidang sahabat saya,"ujar Roy Suryo pada wartawan, Selasa (4/8/2026).

"Dokter Tifa datang saja ke sini PN Jakarta Selatan karena Rabu tanggal 12 Agustus 2026 berdasarkan SIPP , Dokter Tifa akan juga di sini, PN Jakarta Selatan,"lanjutnya.

Menurutnya, sidang Dokter Tifa di PN Jakarta Timur diyakini bakal ditunda karena Dokter Tifa mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan.

Oleh karena itu, otomatis sidang yang seharusnya digelar di PN Jakarta Timur itu akan ditunda mengikuti aturan dalam KUHAP baru.

"Karena itulah nama pejuang yang kami akhirnya berdua, kita sama-sama melaksanakan praperadilan. Silahkan dikonfirmasi ke Dr. Tifa dan kuasa hukumnya, kami berdua menjalankan praperadilan," tuturnya.

"Pasti sidang pokok perkaranya tidak akan berjalan Kamis besok atau Kamis minggu depan, harus menunggu sesuai KUHAP," sambung Roy Suryo.