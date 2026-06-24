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Kasus Ijazah Jokowi Masuk Persidangan, Dokter Tifa Lebih Dulu Disidang

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |19:20 WIB
Kasus Ijazah Jokowi Masuk Persidangan, Dokter Tifa Lebih Dulu Disidang
Roy Suryo dan Dokter Tifa (foto: Okezone)
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JAKARTA – Kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) segera memasuki tahap persidangan. Perkara yang menyeret mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo, dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa itu telah teregister di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Timur, perkara Roy Suryo dan Dokter Tifa terdaftar dalam dua nomor perkara berbeda. Perkara Roy Suryo teregister dengan nomor 300/Pid.Sus/2026/PN JKT.TIM, sedangkan Dokter Tifa dengan nomor 301/Pid.Sus/2026/PN JKT.TIM.

Sidang perdana Dokter Tifa dijadwalkan digelar pada Kamis (2/7/2026). Sidang akan berlangsung di Ruang Prof. Kusuma Atmadja, Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

"Untuk perkara Tifauzia Tyassuma, sidang pertama hari Kamis, tanggal 2 Juli 2026, pukul 09.00 WIB di ruang sidang utama Prof. Kusuma Atmadja PN Jaktim," ujar Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Immanuel Tarigan, kepada wartawan, Rabu (24/6/2026).

Sementara itu, Immanuel menjelaskan Pengadilan Negeri Jakarta Timur belum menetapkan jadwal sidang perdana Roy Suryo. Hal itu karena Roy masih menempuh upaya hukum praperadilan.

"Untuk sidang pertama perkara Roy Suryo, belum ditetapkan oleh Majelis Hakim karena masih menunggu permohonan praperadilan yang bersangkutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," katanya.

 

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