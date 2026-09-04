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Bakal Jalani Sidang Pokok Perkara, Roy Suryo: Jokowi Harus Hadir!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |08:12 WIB
Bakal Jalani Sidang Pokok Perkara, Roy Suryo: Jokowi Harus Hadir!
Roy Suryo (foto: tangkapan layar)
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JAKARTA - Tersangka kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo menilai Jokowi harus hadir dalam sidang pokok perkara yang dijadwalkan pada Kamis, 17 September 2026 di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur.

"Kalau tadi bahwa akan hadir, harus hadir. Jadi Jokowi itu harus hadir," kata Roy Suryo dalam program Interupsi bertajuk "Babak Akhir Roy Suryo, Ijazah Jokowi Terungkap?" yang disiarkan iNews TV, Kamis 3 September 2026.

Menurutnya, tak ada alasan bagi Jokowi untuk tidak hadir dalam persidangan tersebut.

"Kalau dikatakan akan berbarengan, gimana bisa berbarengan? Tanggal 17 itu saya baru akan dibacakan dakwaannya. Sementara dr. Tifa sudah masuk pada periode kedua, ya, membacakan nota perlawanannya," ujar Roy.

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