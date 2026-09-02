Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rismon Cs Gugat Praperadilan Berulang ke MK, Hakim Konstitusi Minta Renungkan Kembali

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |20:42 WIB
Rismon Cs Gugat Praperadilan Berulang ke MK, Hakim Konstitusi Minta Renungkan Kembali
Rismon Cs di MK (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan pengujian Pasal 158 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Rabu (2/9/2026). Perkara Nomor 317/PUU-XXIV/2026 tersebut diajukan ahli digital forensik Rismon Sianipar bersama enam pemohon lainnya.

Para pemohon menilai Pasal 158 KUHAP memang telah mengatur kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus objek praperadilan. Namun, ketentuan tersebut dinilai belum memberikan batasan yang jelas mengenai pengajuan praperadilan secara berulang.

Menurut pemohon, tidak adanya pembatasan pengajuan praperadilan terhadap satu perkara pidana dapat menunda kepastian hukum dan berpotensi mengganggu proses penegakan hukum. Atas dasar itu, mereka menilai Pasal 158 KUHAP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Dalam sidang pendahuluan, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menilai pembatasan pengajuan praperadilan sebenarnya telah diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP baru.

"Tapi ini perlu dicermati lagi agar tidak justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang baru karena 160 itu sudah pasti, satu kali itu kan sudah pasti," kata Guntur, Rabu (2/9/2026).

Karena itu, Guntur meminta para pemohon merenungkan kembali objek yang hendak diuji. Menurutnya, jika yang diinginkan pemohon adalah agar praperadilan hanya dapat diajukan satu kali, hal tersebut justru telah diatur dalam KUHAP baru.

"Tapi ini sekali lagi tidak mengikat, ini harus dikontemplasikan, bapak-bapak bertujuh, ya merenungkan kembali, sebetulnya yang mau diuji ini kalau maksudnya itu adalah satu kali karena di KUHAP ini sudah menyatakan satu kali," sambungnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/337/3239779//viral-2e6O_large.jpg
Ade Darmawan Tambah Pasal yang Akan Diuji ke MK soal Praperadilan Usai Terbit SEMA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/337/3239770//viral-8mv7_large.jpg
Roy Suryo Soroti Hilangnya Gelar Kehormatan Gibran dalam SK Penyetaraan Ijazah S1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/337/3239747//ade_darmawan-46aL_large.jpg
Kubu Jokowi Gugat Aturan Praperadilan ke MK, Soroti Permohonan Berulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/337/3239339//praperadilan_roy_suryo-JUhM_large.jpg
Menkeu dan JPU Tak Hadir, Sidang Praperadilan Jilid V Roy Suryo Ditunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/337/3239276//roy_suryo-BrAG_large.jpg
Sidang Pokok Perkara Roy Suryo Terkait Kasus Ijazah Jokowi Digelar 17 September
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/338/3239131//roy_suryo-JOUd_large.jpg
Polda Metro Hormati Putusan Hakim Tolak Praperadilan Jilid 4 Roy Suryo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement