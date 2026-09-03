Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Spam Komentar Promosi Judol di Akun Berfollowers Tinggi, 6 Orang Ditangkap

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 03 September 2026 |16:50 WIB
Spam Komentar Promosi Judol di Akun Berfollowers Tinggi, 6 Orang Ditangkap
6 Orang Promosi Judol Ditangkap (foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap enam tersangka, terkait kasus dugaan promosi judi online (judol) di sejumlah akun media sosial yang memiliki jumlah pengikut atau followers tinggi.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Adex Yudiswan mengungkapkan, para pelaku menggunakan modus spam komentar di akun media sosial yang memiliki banyak followers dan tingkat engagement tinggi.

"Kemudian melakukan penyelidikan dan patroli siber, kemudian menemukan spam komentar bermuatan perjudian daring dengan website Garang26, Sor54, Rawit14 yang direct pada website Pusat JP68," kata Adex dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (3/9/2026).

Kemudian, kata Adex, pada medio Juli 2026 ditemukan pula jaringan yang mempromosikan situs judi online melalui spam komentar untuk website Paris52, Hantam01, dan Manis36 yang di-direct ke website Jari Bos.

"Ditemukan bahwa kedua website tersebut menawarkan jenis permainan yang beragam, meliputi slot, kasino, judi bola, dan lain-lain. Disampaikan kepada rekan-rekan media bahwa website perjudian online ini beroperasi skala nasional maupun internasional," ujar Adex.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Judi bareskrim polri Judi online
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/337/3239946//bareskrim_ungkap_website_judol_dikendalikan_dari_luar_negeri-zgc1_large.jpg
Bareskrim Ungkap Website Judol Dikendalikan dari Luar Negeri, 5 Tersangka Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/337/3239870//viral-6JyR_large.jpg
Heboh! Bareskrim Gerebek Toko Emas di Cikini, Terkait Kasus Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/337/3239786//bareskrim_polri-lVXU_large.jpg
Relawan Prabowo Adukan Budi Arie ke Bareskrim, Laporan Masih Berstatus Dumas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/337/3239378//napi_narkoba_encek-qWrm_large.jpg
Napi Narkoba Encek Ternyata Kendalikan Pengiriman Sabu dari Malaysia Selama Buron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/320/3239201//mentan-1RoV_large.jpg
Amran Copot 13 Pejabat Kementan karena Judol, Deposit Rp200 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/337/3239156//napi_narkoba-97VZ_large.jpg
Jejak Pelarian Encek, Napi Narkoba yang Kabur dari Rutan sejak 2024
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement