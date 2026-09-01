Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Napi Narkoba Encek Ternyata Kendalikan Pengiriman Sabu dari Malaysia Selama Buron

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 01 September 2026 |07:18 WIB
Napi Narkoba Encek Ternyata Kendalikan Pengiriman Sabu dari Malaysia Selama Buron
Napi Narkoba Encek Ditangkap (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bareskrim Polri mengungkap fakta baru terkait Bayu Wicaksono alias Encek, narapidana yang buron setelah kabur dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Sukadana, Lampung Timur, sejak 2024.

Encek ternyata tetap menjalankan bisnis narkoba selama menjadi buronan. Sebelum ditangkap di Myanmar, Encek diketahui sempat melarikan diri ke Malaysia dan aktif mengendalikan distribusi sabu ke Indonesia.

"Selama pelarian dari lapas, yang bersangkutan melarikan diri ke Malaysia. Selama di Malaysia, yang bersangkutan mengendalikan pengiriman sabu ke Indonesia," kata Kasubdit III Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, Kombes Zulkarnain kepada wartawan, Senin (31/8/2026).

Aktivitas Encek selama berada di Malaysia terungkap setelah polisi menangkap sejumlah kaki tangannya yang berperan sebagai kurir. Para kurir tersebut ditangkap oleh jajaran Dittipidnarkoba Bareskrim Polri di Lampung dan Kepulauan Riau (Kepri).

"Kurir yang bersangkutan tertangkap di Lampung dan Kepulauan Riau (Kepri)," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
sabu Encek bareskrim polri Narkoba
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/338/3239350//narkoba-GHmB_large.jpg
Polda Metro Gerebek Lapak Narkoba di Kampung Ambon Jakbar, Sita Bong hingga Sajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/337/3239156//napi_narkoba-97VZ_large.jpg
Jejak Pelarian Encek, Napi Narkoba yang Kabur dari Rutan sejak 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/337/3239148//napi_narkoba-SOIu_large.jpg
Kabur sejak 2024, Begini Tampang Napi Narkoba Encek saat Tiba di Bareskrim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/337/3239147//narkoba-nFzo_large.jpg
Kabur sejak 2024, Napi Narkoba Encek Ditangkap di Myanmar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/29/340/3239008//penangkapan_narkoba-Qmjg_large.jpg
Pabrik Rumahan Narkoba Digerebek, Polisi Tangkap Sejumlah Tersangka di Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/29/337/3239006//bareskrim_polri-AmE7_large.jpg
Bareskrim Terapkan Pasal Pencucian Uang ke Pemilik Kasino Batam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement