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Roy Suryo Bantah Isu Kabur dan Siap Hadapi Sidang Ijazah Jokowi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |12:51 WIB
Roy Suryo Bantah Isu Kabur dan Siap Hadapi Sidang Ijazah Jokowi
Roy Suryo/Okezone
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JAKARTA - Pakar Telematika, Roy Suryo membantah keras tudingan yang menyebut dirinya berpotensi melarikan diri proses hukum perkara tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya pernyataan tersebut tidak berdasar.

"Termasuk yang diberikan oleh, katanya ahli filsafat, tetapi omongannya selalu ngawur, ya gitu, Simon K atau siapa itu namanya, yang katanya, Roy Suryo ada indikasi melarikan diri, sama sekali nggak ada indikasi melarikan diri itu, ngawur saja," kata Roy Suryo di PN Jakarta Selatan, Senin (14/9/2026).

Sejak awal perkara ijazah Jokowi ini bergulir, dirinya tak pernah lari dari proses hukum yang berjalan. Untuk itu, Roy justru menantang kehadiran Jokowi selaku terlapor agar berani hadir di persidangan.

"Sejak awal, saya tunggu di sini atau kita tunggu nanti di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, untuk menunggu Jokowi. Bahkan Jokowi yang sudah sekali lagi saya pastikan, kalau memang mau hadir, ya hadir," ujar Roy.

Roy Suryo juga menyinggung proses persidangan yang dinilai tidak boleh diintervensi atau diatur-atur oleh pihak manapun. Menurutnya setiap perkara memiliki jalur masing-masing dan tidak bisa disatukan atau diatur agar berjalan bersamaan.

"Jangan kemudian mengatur-ngatur persidangan, supaya dia (Jokowi ) bisa hadir cukup sekali, jadi untuk sekali tepuk dapat dua pejuang," katanya.

 

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