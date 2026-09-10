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Tak Hanya Ijazah, Roy Suryo Juga Kuliti Skripsi Jokowi yang Banyak Kejanggalan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |22:03 WIB
Tak Hanya Ijazah, Roy Suryo Juga Kuliti Skripsi Jokowi yang Banyak Kejanggalan
Roy Suryo.
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JAKARTA - Pakar telematika, Roy Suryo ternyata tak hanya menyoroti keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Dia turut membedah elemen-elemen dalam skripsi Jokowi.

Dalam tayangan interupsi di iNews TV, Roy tampak membawa selembar kertas, yang isinya menjelaskan sejumlah perbedaan dalam skripsi Jokowi. Ia menegaskan keberadaan skripsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses penerbitan ijazah.

"Ini nampak banget kalau ditangan saya. Perbedaan kertas dari skripsi. Nah terus kemudian kan orang bilang sekarang, "Lho yang dipersoalkan tuh ijazah atau skripsinya?" mungkin terbit, kalau tidak ada skripsinya. Skripsi juga tidak mungkin terbit kalau tidak ada catatan-catatan lain," kata Roy, Kamis (10/9/2026).

Dia mengaku menemukan perbedaan tanda tangan yang tercantum dalam dokumen. Termasuk kejanggalan dalam Kartu Hasil Studi (KHS) Jokowi.

"Jadi kalau misalnya kita mempersoalkan namanya KHS yang itu registrasinya ternyata sarjana muda, skripsinya ternyata beda kertas, nama tanda apa bentuk tanda tangannya sudah saya periksa bersama grafolog dan dia mengatakan ini tanda tangan berbeda," sambungnya.

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