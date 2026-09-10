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Polda Metro Minta Gugatan Ganti Rugi Roy Suryo Ditolak

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |03:00 WIB
Polda Metro Minta Gugatan Ganti Rugi Roy Suryo Ditolak
Polda Metro Minta Gugatan Ganti Rugi Roy Suryo Ditolak/Okezone
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JAKARTA - Polda Metro Jaya meminta hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan permohonan praperadilan jilid V yang diajukan Roy Suryo terkait kasus Ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak dapat diterima.

Permohonan tersebut berkaitan dengan tuntutan ganti rugi Rp206 juta atas penangkapan, penggeledahan, dan penahanan yang sebelumnya telah dinyatakan tidak sah dalam putusan praperadilan jilid pertama Roy Suryo.

Dalam jawaban yang dibacakan di persidangan, termohon menilai permohonan tersebut prematur karena mekanisme tuntutan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 173 KUHAP belum dapat diterapkan.

"Bahwa oleh karena perkara pidana pokok pemohon masih dalam proses pemeriksaan dan belum terdapat putusan, maka permohonan pemohon mengenai tuntutan ganti rugi telah diajukan sebelum mekanisme sebagaimana dimaksud Pasal 173 ayat 4 KUHAP dapat diterapkan secara sempurna," ujar pihak termohon saat membacakan jawaban di persidangan, Rabu (9/9/2026).

Atas dasar itu, Polda Metro Jaya meminta hakim menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

"Bahwa berdasarkan uraian tersebut, permohonan pemohon patut dinyatakan prematur dan karenanya tidak dapat diterima," lanjut Termohon.

Termohon juga menolak tuntutan ganti rugi Rp206 juta yang diajukan Roy Suryo. Menurut mereka, klaim kerugian yang diajukan tidak memiliki dasar hukum maupun pembuktian yang memadai.

"Bahwa tuntutan ganti kerugian sebesar 206 juta yang diajukan oleh pemohon tidak mempunyai dasar hukum dan dasar pembuktian yang memadai," ujar termohon.

 

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