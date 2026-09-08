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Roy Suryo Siap Hadapi Sidang Kasus Ijazah Jokowi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |20:31 WIB
Roy Suryo Siap Hadapi Sidang Kasus Ijazah Jokowi
Roy Suryo (foto: tangkapan layar)
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JAKARTA – Pakar telematika Roy Suryo mengaku siap menghadapi sidang perdana, perkara ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur pada Kamis, 17 September 2026 mendatang.

Roy mengatakan, telah menyiapkan sejumlah bukti dan saksi yang menurutnya dapat mendukung argumennya dalam perkara tersebut. Dia bahkan menyebut masih ada bukti yang belum pernah diungkap kepada publik.

“Memang enggak pernah habis, dan makin mendekati tanggal 17, Kamis pekan depan ya, makin terbukti ijazah ini 99,9% palsu, sudah. Makin siap, makin terbukti, makin lama makin terbukti,” ujar Roy dalam program Rakyat Bersuara bertajuk Segera Disidang, Roy Suryo Siap? yang disiarkan kanal YouTube Official iNews, Selasa (8/9/2026).

Roy mengklaim pihaknya telah menyiapkan sejumlah bukti yang telah ditelitinya terkait keaslian ijazah Jokowi. Selain bukti, dia menyebut sejumlah saksi juga telah dipersiapkan untuk dihadirkan dalam persidangan.

“Banyak, banyak. Termasuk yang detail-detail soal selain skripsi, soal nilai, soal KKN, itu banyak,” tuturnya.

 

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