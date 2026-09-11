Kasus Ijazah Jokowi, Roy Suryo Akan Siapkan Saksi dari Pasar Pramuka

JAKARTA - Pakar Telematika Roy Suryo akan menghadirkan saksi dari Pasar Pramuka, terkait polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini diungkapkan Roy Suryo dalam program interupsi di iNews TV pada Kamis (10/9/2026) malam.

Roy Suryo awalnya menyangka sikap aparat kepolisian yang tak mengusut tuntas perkara ijazah Jokowi berkaitan dengan pasar Pramuka.

"Soal Pasar Pramuka ini penting. Kalau saja aparat kepolisian tuh mau objektif, periksa Pasar Pramuka. Hadirkan kembali delapan tersangka yang dulu ketika terlibat misalnya ketika kasus kebakaran," kata Roy Suryo.

Roy kemudian menyinggung sosok yang berinisial P yang telah bergelar Profesor. Dia pun berharap aparat kepolisian bisa memeriksa profesor P, termasuk para anak buahnya.

"Periksa itu orang yang namanya Profesor P itu. Periksa itu eh apa, anak buahnya di situ," tuturnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, keterkaitan pasar Pramuka dengan ijazah Jokowi telah diulas secara oleh seorang mantan intelijen.

"Karena penelitian dari eh seorang intelijen, mantan intelijen ya, Pak Sri Radjasa Chandra itu udah detail banget," kata dia.