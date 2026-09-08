PDIP Laporkan Akun Medsos yang Kaitkan dengan Melva Pardede saat Demo Ricuh DPR

JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) melaporkan sejumlah akun media sosial ke ranah hukum karena mengaitkan foto kadernya, Ellen Taroreh, dengan Melva Pardede, pengemudi ojek online (ojol) yang viral saat demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI pada 27 Agustus 2026.

Sekretaris BBHAR PDIP Jakarta, Budhi Sembiring mengatakan, laporan dibuat setelah Ellen menemukan sejumlah akun Instagram menyebarkan fotonya dan menyebutnya sebagai Melva Pardede.

Akun yang dilaporkan di antaranya @tommybr_jipro, @wuzzerzone_reborn2, @gan_.d, @fatmawati.rauf, @dyth47626, dan @lita.gading.

“Ellen Taroreh membuka akun Instagram dan melihat ada beberapa akun yang menyebarkan fotonya dikaitkan dengan Melva Pardede, ojol yang viral pada demo 27 Agustus 2026 di Gedung DPR,” kata Budhi kepada wartawan, Selasa (8/9/2026).

Budhi menjelaskan, sosok perempuan yang mengenakan kupluk cokelat dalam foto yang beredar memang Ellen Taroreh. Namun, menurut dia, foto tersebut diambil dalam konteks yang berbeda dan tidak berkaitan dengan Melva.

Ellen diketahui merupakan kader PDIP yang menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana, Kesehatan, Perempuan dan Anak DPC PDIP Jakarta Selatan.

Foto tersebut, kata Budhi, diambil ketika Ellen menghadiri konferensi pers bersama sejumlah kader PDIP, termasuk Adian Napitupulu, My Esti Wijayati, dan Denny Wahyudi alias Denny Cagur, di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, pada 25 Februari 2026.

“Bu Ellen ini merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya. Jadi tujuannya supaya jelas bahwa Melva itu bukan kader atau orang PDIP. Foto yang disebarkan itu adalah foto Bu Ellen, bukan Melva,” ujar Budhi.

Budhi menambahkan, Ellen tidak mengenal akun-akun media sosial yang mengunggah dan menyebarkan narasi tersebut. Dia juga menegaskan tidak ada hubungan antara Ellen dengan Melva Pardede sebagaimana narasi yang beredar di media sosial.