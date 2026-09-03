Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Penanganan Kericuhan 27 Agustus, Menko Yusril: Hukum Wajib Ditegakkan Tanpa Pandang Bulu!

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 03 September 2026 |23:30 WIB
Penanganan Kericuhan 27 Agustus, Menko Yusril: Hukum Wajib Ditegakkan Tanpa Pandang Bulu!
Menko Yusril (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyatakan aparat penegak hukum harus mengungkap secara terang seluruh rangkaian peristiwa serta pihak-pihak yang diduga terlibat berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan dalam proses penyelidikan.

Menurut Yusril, penyelidikan harus dilakukan berdasarkan informasi dan bukti awal yang menunjukkan dugaan keterlibatan, baik individu, kelompok, maupun organisasi kemasyarakatan.

Dia melanjutkan, apabila dalam proses penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup, aparat penegak hukum dapat meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Kalau dalam penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup, tentu aparat penegak hukum akan meningkatkan penanganannya ke tahap penyidikan. Yang penting, semua proses itu harus didasarkan pada bukti dan dilakukan secara objektif," kata Yusril, Kamis (3/9/2026).

Yusril menegaskan, pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kasus meninggalnya Bambang Setiyawan dalam rangkaian kericuhan di kawasan Pejompongan pada 27 Agustus lalu. Pemerintah mendukung langkah kepolisian yang telah melakukan penyelidikan terhadap peristiwa tersebut.

Polda Metro Jaya sebelumnya telah menerbitkan Laporan Polisi Model A untuk mengusut peristiwa yang menyebabkan Bambang meninggal dunia. Polisi juga telah memeriksa 14 saksi serta menganalisis rekaman CCTV dan berbagai video yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/338/3239823//kombes_iman_imanuddin-L0X5_large.jpg
Polda Metro Buru Aktor Intelektual Kerusuhan Demo DPR 27 Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/338/3239748//demo_di_dpr-NtIK_large.jpeg
Polisi Belum Temukan Indikasi Pelaku Pengeroyokan Warga Pejompongan Anggota Ormas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/338/3239718//dirkrimum_polda_metro_jaya_kombes_pol_iman_imanuddin-y86G_large.jpg
Polisi Terbitkan Laporan Tipe A untuk Usut Kematian Bambang saat Demo Ricuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/338/3239713//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi-dm32_large.jpg
Polda Metro Tegaskan Tak Libatkan Ormas saat Amankan Demo 27 Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/338/3239698//dirkrimum_polda_metro_jaya_kombes_pol_iman_imanuddin-jatO_large.jpg
Polisi Buru 2 Pengeroyok Warga di Pejompongan, 14 Orang Saksi Diperiksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/338/3239692//ilustrasi-F1Zl_large.jpg
Polisi Tangkap 3 Pelaku Perusakan CCTV Demo Ricuh 27 Agustus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement