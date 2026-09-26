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Polri Punya 34 Jenderal Baru di September 2026

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 26 September 2026 |18:10 WIB
Polri Punya 34 Jenderal Baru di September 2026
Polri Punya 34 Jenderal Baru (foto: Okezone)
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JAKARTA - Polri memiliki 34 jenderal baru pada September 2026. Puluhan pati tersebut resmi naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Brigadir Jenderal (Brigjen).

Dari puluhan Brigjen tersebut, Humas Polri hanya merilis sejumlah nama, di antaranya Brigjen Dally Achmad Mutiara, Zefanja Honpry Dapas, dan Ruruh Wicaksono.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin langsung upacara Korps Raport atau kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tersebut di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, pada Jumat 25 September 2026.

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, kenaikan pangkat merupakan bentuk penghargaan institusi atas dedikasi, loyalitas, dan kinerja personel selama menjalankan tugas. Menurutnya, kenaikan pangkat sekaligus menjadi amanah untuk meningkatkan tanggung jawab dalam memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi dan masyarakat.

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Topik Artikel :
Jenderal Polisi kapolri Polri
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