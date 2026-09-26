Guruh Soekarnoputra Ternyata Telah Siapkan Kain Kafan Sebelum Meninggal

JAKARTA - Adik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Guruh Soekarnoputra disebut telah menyiapkan kain kafannya sebelum menghembuskan nafas terakhir.

Demikian disampaikan Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno usai melayat ke rumah duka di Jalan Sriwijaya Nomor 25, Jakarta Selatan, Sabtu (26/9/2026).

"Tadi juga beliau sepertinya sudah menyiapkan ya, kain-kainnya yang sudah akan digunakan. Kain favorit dari Bu Fat (Fatmawati). Eh tadi udah disiapkan," kata Sandi.

Sandi pun mengaku dirinta sempat memandikan jasad Guruh. "Kami sempat memandikan, eh dan mendoakan. Sebentar lagi akan pamit kepada keluarga terdekat, setelah itu akan disalatkan," tuturnya.

Sedianya, mendiang Guruh akan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak, Jakarta Selatan. Mendiang Guruh, akan dikebumikan pada Sabtu (26/9/2026) setelah sholat dzuhur.

(Fahmi Firdaus )

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