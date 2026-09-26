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Jenazah Guruh Soekarnoputra Dimakamkan Siang ini di TPU Karet Bivak

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 26 September 2026 |09:50 WIB
Jenazah Guruh Soekarnoputra Dimakamkan Siang ini di TPU Karet Bivak
Jenazah Guruh Soekarnoputra Dimakamkan Siang ini/ist
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JAKARTA - Jenazah Guruh Soekarnoputra akan dimakamkan di tempat pemakaman umum (TPU) Karet Bivak, Jakarta Pusat, Sabtu (26/9/2026) siang. Guruh akan dimakamkan di sebelah sang ibu, Fatmawati Soekarnoputri.

Hal itu diungkapkan Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno usai melayat ke rumah duka di Jalan Sriwijaya Nomor 25, Jakarta Selatan.

"Rencananya nanti setelah dzuhur eh akan dimakamkan di Karet Bivak. Eh dan itu sesuai pesan beliau," kata Sandi.

Sebelumnya, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, keluarga masih akan bermusyawarah untuk menentukan waktu pemakaman putra Presiden pertama RI Soekarno tersebut. Saat ini, jenazah Guruh telah berada di kediamannya.

Guruh menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 04.16 WIB dini hari tadi di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospitals Semanggi, Jakarta Selatan.

Hasto menyebut keluarga besar PDIP kehilangan sosok Guruh. Hasto juga memohon doa agar Almarhum Guruh husnul khotimah. Dia juga meminta dibukakan pintu maaf untuk Almarhum Guruh.

(Fahmi Firdaus )

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