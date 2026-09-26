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Terungkap! Ini Penyebab Delegasi Indonesia Walk Out saat Netanyahu Pidato di PBB

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 26 September 2026 |03:01 WIB
Terungkap! Ini Penyebab Delegasi Indonesia <i>Walk Out</i> saat Netanyahu Pidato di PBB
Puluhan delegasi walk out di sidang PBB (Foto: Tangkapan layar)
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JAKARTA - Delegasi Indonesia melakukan aksi walk out saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hendak menyampaikan pidatonya dalam Sidang Majelis Umum ke-81 PBB di New York pada Kamis 24 September 2026 di New York, Amerika Serikat. Aksi itu ternyata sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina.

"Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina serta protes dan kecaman terhadap kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza dan di Wilayah Palestina yang diduduki," ujar Juru Bicara II Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, Jumat (25/9/2026).

Dia menerangkan, aksi itu juga sebagai bentuk protes dan kecaman terhadap kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza dan di Wilayah Palestina yang diduduki. 

Aksi walk out ini merupakan refleksi posisi Indonesia yang konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina serta menolak segala bentuk kekerasan dan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel.

"Bersama negara-negara yang sehaluan, Indonesia ingin menyampaikan pesan yang jelas bahwa kekerasan terhadap rakyat Palestina dan pelanggaran hukum internasional tidak dapat dinormalisasi dan harus segera dihentikan," katanya.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
Benyamin Netanyahu Gaza Israel PBB
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