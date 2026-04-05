HOME NEWS NASIONAL

SBY Desak PBB Hentikan Penugasan UNIFIL di Medan Perang yang Masih Membara

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 05 April 2026 |16:29 WIB
Susilo Bambang Yudhoyono (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menilai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam hal ini UNIFIL, harus menghentikan penugasannya di medan perang yang masih membara, seperti di Lebanon. Hal ini menyusul gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas sebagai penjaga perdamaian (peacekeeper) di Lebanon beberapa hari lalu.

Ia menjelaskan, satuan pemeliharaan perdamaian PBB, seperti Kontingen Garuda XXIII/S yang sedang mengemban tugas di Lebanon saat ini, tugasnya adalah untuk menjaga perdamaian (peacekeeping), bukan “peacemaking”. Peacekeeper tidak dipersenjatai secara kuat dan tidak pula diberikan mandat untuk melaksanakan tugas-tugas pertempuran.

"Ini diatur dalam Chapter 6 Piagam PBB. Bukan Chapter 7 yang punya misi ‘to enforce the peace’, dalam arti melaksanakan tugas yang ‘lebih keras’ untuk sebuah ‘peacemaking’. Mereka bertugas di ‘blue line’ atau di wilayah ‘blue zone’, yang bukan merupakan daerah pertempuran atau ‘war zone’," kata SBY dalam keterangannya yang ditulis di akun X, Minggu (5/4/2026).

Kontingen Indonesia, kata dia, hakikatnya bertugas di “Blue Line” yang memisahkan teritori Israel dengan teritori Lebanon. Sekarang ini, kenyataannya yang semula mereka berada di sekitar “Blue Line” kini sudah berada di “war zone”, yang sehari-hari sudah berkecamuk pertempuran antara pihak Israel dan Hizbullah.

Bahkan, SBY mendengar kabar jika pasukan Israel sudah maju 7 km dari “Blue Line”. Keadaan ini, menurut dia, tentu sangat berbahaya bagi peacekeeper karena setiap saat bisa menjadi korban dari pertempuran yang tengah berlangsung.

Indonesia Tidak Jadi Co-Sponsor Resolusi DK PBB, Ini Alasannya
Indonesia Tidak Jadi Co-Sponsor Resolusi DK PBB, Ini Alasannya
Indonesia Jadi Anggota Dewan Perdamaian Dunia, Ini Alasan dan Tugasnya
Indonesia Jadi Anggota Dewan Perdamaian Dunia, Ini Alasan dan Tugasnya
Menlu Sugiono Tegaskan Dewan Perdamaian Dunia Tak Akan Gantikan PBB
Menlu Sugiono Tegaskan Dewan Perdamaian Dunia Tak Akan Gantikan PBB
Peneliti Ungkap Pentingnya Model United Nations Dikembangkan di Indonesia
Peneliti Ungkap Pentingnya Model United Nations Dikembangkan di Indonesia
Sekjen PBB Sampaikan Keprihatinan Islamofobia Melonjak terhadap Umat Muslim Dunia
Sekjen PBB Sampaikan Keprihatinan Islamofobia Melonjak terhadap Umat Muslim Dunia
Rombak Kepengurusan Partai, Pj Ketum PBB Disebut Belum Kantongi SK Kemenkumham
Rombak Kepengurusan Partai, Pj Ketum PBB Disebut Belum Kantongi SK Kemenkumham
