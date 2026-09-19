Israel Perluas Permukiman E1, Anggota Kongres AS: Palestina Milik Rakyat Palestina!

Anggota DPR Amerika Serikat (AS), Delia Ramirez (foto: AP)

WASHINGTON - Anggota DPR Amerika Serikat (AS), Delia Ramirez mengecam rencana perluasan permukiman E1 oleh Israel di wilayah Tepi Barat yang diduduki.

Pernyataan tersebut disampaikan Ramirez, menyusul laporan mengenai pembangunan permukiman E1 yang disebut semakin memperluas wilayah permukiman Israel di Tepi Barat.

“Palestina adalah milik rakyat Palestina. Bukan milik pengembang dan pemukim Israel. Titik,” kata Ramirez, anggota Partai Demokrat, dilansir dari Aljazeera, Sabtu (19/9/2026).

Ramirez juga mendesak anggota Kongres AS menggunakan kewenangan mereka untuk menghentikan dukungan militer kepada Israel.

Kawasan E1 atau East 1 berada di antara Yerusalem Timur dan Ma'ale Adumim. Rencana pembangunan di kawasan tersebut telah lama menjadi salah satu isu utama dalam konflik Israel-Palestina karena lokasinya yang strategis di Tepi Barat.