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PKS dan Golkar Bahas RUU Pemilu hingga Palestina

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |13:06 WIB
PKS dan Golkar Bahas RUU Pemilu hingga Palestina
Pertemuan Golkar dan PKS (foto: dok ist)
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JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendatangi kantor DPP Partai Golkar, Senin 14 September 2026. Dalam pertemuan itu, kedua partai parlemen ini turut membahas substansi krusial Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum (Pemilu) hingga dukung terhadap Palestina.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden PKS, Al Muzzammil Yusuf atau yang biasa sapa AMY menyampaikan bahwa silaturahmi kebangsaan ini bagian dari tradisi baik yang terus dirawat oleh PKS untuk membangun komunikasi ke berbagai elemen bangsa.

"Alhamdulillah, pimpinan PKS dapat berkunjung ke pimpinan Golkar dan diterima langsung oleh Ketua Umum, Bapak Bahlil Lahadalia dan jajaran. Silaturahmi Kebangsaan ini bagian dari tradisi yang terus dirawat oleh PKS ke berbagai partai dan elemen bangsa lainnya," jelas AMY dalam keterangannya, Selasa (15/9/2026).

AMY pun menyambut baik hangatnya komunikasi antarpartai dan mengungkapkan rasa optimismenya berada di dalam barisan pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Pernah ada yang menanyakan keberadaan PKS di koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Saya jawab, karena Pak Prabowo sangat akomodatif terhadap persoalan umat dan tidak pernah menyudutkan umat. Jadi bagi kami, kesuksesan Presiden Prabowo juga menjadi tanggung jawab seluruh partai pendukung koalisi," kata Muzammil.

"Kami datang dalam perpolitikan Indonesia dengan harapan bisa meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. PKS datang ke Partai Golkar karena kedekatan personal dan kesamaan pandang tentang Indonesia. Saya yakin banyak hal bisa dikerjasamakan dengan Partai Golkar," bebernya.

 

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Topik Artikel :
Palestina PKS RUU Pemilu Golkar
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