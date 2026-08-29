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Musda XI, Farah Savira Terpilih Aklamasi Pimpin Partai Golkar Jakarta Selatan

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 29 Agustus 2026 |22:00 WIB
Musda XI, Farah Savira Terpilih Aklamasi Pimpin Partai Golkar Jakarta Selatan
Farah Savira Terpilih Aklamasi Pimpin Partai Golkar Jakarta Selatan
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JAKARTA -  Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kota Jakarta Selatan mempunyai ketua baru yaitu Fara Savira setelah Musyawarah Daerah (Musda) XI yang berlangsung di Ballroom Arion Hotel Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (29/8/2026).

Ketua Ketua Steering Committee (SC) MUSDA XI DPD Partai Golkar Jakarta Selatan, Venessa Supit mengatakan bahwa, Farah Savira terpilih setelah menjadi satu-satunya kandidat yang mendaftarkan diri dalam proses pencalonan Ketua DPD Partai Golkar Kota Jakarta Selatan.

‘’Hingga tahapan pendaftaran ditutup, tidak terdapat kandidat lain yang menyerahkan berkas pencalonan untuk maju dalam pemilihan ketua," ujar Venessa Supit.

Dengan kondisi tersebut,  proses pemilihan dalam Musda XI Partai Golkar Kota Jakarta Selatan tahun 2026 berjalan relatif singkat dan menghasilkan keputusan secara aklamasi.

‘’Terpilihnya Farah Savira, sekaligus memberikan mandat baru kepada dirinya untuk memimpin konsolidasi organisasi Partai Golkar di seluruh wilayah Kota Jakarta Selatan selama lima tahun ke depan,’’pungkasnya.

Ketua DPD Golkar Provinsi DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, Musda tidak hanya menjadi forum pergantian atau penetapan kepemimpinan.

‘’Tetapi juga menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap perjalanan organisasi sekaligus memperkuat arah perjuangan partai untuk periode berikutnya," ujar Ahmed Zaki.

 

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