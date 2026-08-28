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Musda XI, Farah Savira Calon Tunggal Ketua Golkar Jakarta Selatan

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |08:59 WIB
Musda XI, Farah Savira Calon Tunggal Ketua Golkar Jakarta Selatan
Farah Savira Calon Tunggal Ketua Golkar Jakarta Selatan
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JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta, Farah Savira akan maju sebagai calon tunggal dalam pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Jakarta Selatan periode 2026-2031.

Anggota Komisi E DPRD DKI ini mencalonkan diri dua hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Jakarta Selatan saat melakukan proses tahapan verifikasi. Farah juga memenuhi syarat dukungan minimal dari pemilik suara sah.

"Setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dan verifikasi faktual pada 27 Agustus 2026, kami menyatakan bahwa Farah Savira mendapat dukungan minimal dari pemilik suara sah," ujar Ketua Panitia Pengarah Musda XI DPD Golkar Jaksel, Venessa Supit, Jumat (27/8/2026).

Alumni dari Indiana University Bloomington, ini menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai pimpinan partai di tingkat kota Jakarta Selatan. ‘’Saya siap maju,’’ singkat Farah.

Proses pemilihannya akan berlangsung melalui Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Jakarta Selatan yang digelar di Hotel Arion, Kemang pada 29 Agustus 2026 mendatang.

(Fahmi Firdaus )

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