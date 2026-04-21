Sekjen Golkar: Politik Harus Jadi Kekuasaan yang Menolong Rakyat!

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |07:26 WIB
Sekjen Golkar: Politik Harus Jadi Kekuasaan yang Menolong Rakyat!
Sekjen Golkar: Politik Harus Jadi Kekuasaan yang Menolong Rakyat!
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji menegaskan garis politiknya yang memandang bahwa kekuasaan bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sarana pengabdian untuk membantu masyarakat.

Garis politik tersebut dituangkan dalam sebuah buku terbarunya berjudul 'Kekuasaan Yang Menolong'. Lewat buku ini, Sarmuji melakukan refleksi mendalam dari perjalanannya di dunia politik.

“Ya saya menerbitkan dua buku plus satulah. Satu itu buku kenangan. Tapi dua buku itu yang pertama adalah ‘Kekuasaan Yang Menolong’,” kata Sarmuji usai meluncurkan bukunya di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR itu menjelaskan bahwa filosofi politik dalam buku tersebut memiliki kaitan erat dengan pesan spiritual dari nama putranya, Muhammad Sutojoyo atau Sulthanan Nashir.

Istilah Sulthanan Nashira yang menjadi judul buku tersebut ia maknai sebagai mandat bagi setiap pemegang kekuasaan untuk memberikan manfaat nyata bagi sesama.

“Kekuasaan Yang Menolong itu adalah sebenarnya terjemahan dari Sulthanan Nashira. Yaitu nama putra kami Muhammad Sutojoyo, Sulthanan Nashir,” ujarnya.

Baginya, nama tersebut adalah komitmen politik yang diprasastikan sejak ia memutuskan terjun ke dunia politik. Ia berharap setiap kebijakan dan langkah politik yang diambilnya senantiasa berpihak pada kepentingan rakyat.

“Jadi saya berharap keberadaan saya dalam dunia politik itu menjadi Sulthanan Nashira, menjadi Kekuasaan Yang Menolong. Sebagaimana anak saya, saya namai,” tuturnya.

Meski putranya telah wafat, Sarmuji menegaskan bahwa nilai tersebut kini menjadi ruh dalam aktivitas politiknya di parlemen maupun di internal Partai Golkar. Ia ingin menjadikan politik sebagai jalan yang mulia.

 

