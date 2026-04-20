Nus Kei Tewas Ditikam OTK, Sekjen Golkar: Kader Tetap Waspada, Jangan Terpancing

JAKARTA - Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora atau yang akrab disapa Nus Kei, dilaporkan tewas setelah menjadi korban penikaman oleh Orang Tak Dikenal (OTK) di Bandara Karel Sadsuitubun Ibra, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Minggu (19/4/2026).

Peristiwa tragis tersebut terjadi sekitar pukul 11.25 WIT di area pintu keluar bandara. Saat kejadian, korban diketahui baru saja tiba dengan pesawat dari Jakarta.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji pun telah mengonfirmasi kebenaran kabar tersebut setelah berkoordinasi dengan pengurus daerah dan pihak keluarga. Ia menyatakan rasa duka yang mendalam sekaligus kecaman keras atas peristiwa tersebut.

“Setelah kami cek ke Ketua DPD Provinsi maluku dan dikonfirmasi istrinya berita itu benar adanya. Kami sangat berduka, sedih dan marah atas peristiwa ini,” kata Sarmuji dalam keterangannya kepada awak media, Sabtu (19/4/2026).

Sarmuji menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar almarhum Nus Kei. Ia juga menegaskan bahwa Partai Golkar menuntut pihak kepolisian untuk mengusut kasus ini hingga tuntas.

“Kami mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga dan keluarga besar DPD Maluku khususnya Maluku Tenggara. Kami menuntut aparat kepolisian untuk mengusut secara tuntas peristiwa tersebut,” jelas Sarmuji.