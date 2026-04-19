HOME NEWS NASIONAL

Nus Kei Tewas Ditusuk, Sekjen Golkar: Usut Tuntas

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 19 April 2026 |17:05 WIB
Sekjen Golkar Sarmuji
JAKARTA - Sekjen DPP Partai Golkar Sarmuji menyesalkan insiden penusukan yang menimpa Ketua DPD Partai Golkar Maluku Tenggara Agrapinus Rumatora alias Nus Kei. Pihaknya pun mendesak aparat hukum mengusut tuntas peristiwa tersebut.

"Kami menuntut aparat kepolisian untuk mengusut secara tuntas peristiwa tersebut," ujarnya kepada Okezone, Minggu (19/4/2026).

Sarmuji mengaku sudah mengonfirmasi kabar penusukan tersebut terhadap istri Nus Kei. Saat mendengar kabar itu, ia sangat berduka dan menyampaikan belasungkawa.

"Kami sangat berduka, sedih dan marah atas peristiwa ini. Kami mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga dan keluarga besar DPD Maluku khususnya Maluku Tenggara," imbuhnya.

Pihaknya pun mengimbau seluruh kader Golkar untuk waspada dan jangan terpancing situasi. "Kita berikan kepercayaan kepada aparat kepolisian untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut," pungkasnya.

