HOME NEWS NUSANTARA

Penusuk Ketua Golkar Maluku Tenggara Nus Kei Ditangkap!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 19 April 2026 |16:52 WIB
Penusuk Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara Nus Kei (foto: Okezone)
JAKARTA - Polisi menyatakan bahwa sudah menangkap pelaku penikaman Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora alias Nus Kei.

Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Rositah Umasugi menyebut, dua jam setelah kejadian itu, polisi menangkap terduga pelaku yakni, HR (28) dan FU (36). Mereka kini sedang  menjalani pemeriksaan intensif di Sat Reskrim Polres Malra.

“Untuk motif, sementara masih dilakukan pendalaman oleh penyidik,” kata Rositah, Jakarta, Minggu (19/4/2026). 

Rositah sebelumnya membenarkan terjadinya tindak pidana penikaman yang mengakibatkan meninggalnya Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora alias Nus Kei, pada Minggu, 19 April 2026.

Rositah menyatakan, Kapolda Maluku telah memerintahkan jajaran Polres Maluku Tenggara untuk menangani kasus ini secara profesional, transparan, dan tuntas.  

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya keluarga besar korban dan simpatisan, untuk menahan diri dan mempercayakan penanganan kasus ini kepada Polri. Jangan ada aksi balasan yang dapat memperkeruh situasi. Saat ini situasi di Maluku Tenggara aman dan kondusif,” ujarnya.

 

