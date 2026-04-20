Nus Kei Tewas Ditusuk, Ini Instruksi Bahlil ke Kader Golkar

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |19:14 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia (foto: Okezone)
JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyampaikan duka cita atas tewasnya Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora alias Nus Kei, yang menjadi korban penikaman di Bandara Karel Sadsuitubun, Minggu (19/4/2026).

“Kami turut berduka atas meninggalnya Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara, saudara saya, Bang Nus. Semoga diterima oleh Allah SWT,” ujar Bahlil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Bahlil mengatakan, telah menginstruksikan jajaran pengurus pusat Golkar untuk mengawal proses hukum kasus tersebut hingga tuntas. Ia meminta Sekretaris Jenderal DPP Golkar, M. Sarmuji, turut mendampingi proses penanganan perkara.

“Saya sudah meminta kepada Sekjen untuk mendampingi dalam rangka mengawal proses ini sampai tuntas,” katanya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu menegaskan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum. Namun demikian, ia menekankan agar penanganan kasus dilakukan secara serius dan menyeluruh.

“DPP Golkar meminta agar kasus ini diusut secara tuntas dan diselesaikan secara seksama,” pungkasnya.

(Awaludin)

