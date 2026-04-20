Profil dan Jejak Karier Nus Kei, Ketua Golkar Maluku Tenggara yang Tewas Ditusuk OTK di Bandara

JAKARTA - Nama Agrapinus Rumatora kembali menjadi sorotan publik. Namun kali ini, kabar duka datang dari tanah kelahirannya di Maluku Tenggara. Pria yang akrab disapa Nus Kei, dinyatakan meninggal dunia setelah menjadi korban penikaman oleh orang tak dikenal di Bandara Karel Sadsuitubun pada Minggu 19 April 2026.

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (20/4/2026). Nus Kei, merupakan tokoh asal Maluku Tenggara. Ia dikenal luas, baik dalam lingkup sosial maupun politik lokal. Dalam kehidupan pribadinya, Nus Kei dikenal sebagai sosok religius dan memiliki kedekatan kuat dengan komunitasnya.

Hubungan dengan John Kei

Nus Kei memiliki hubungan keluarga dekat dengan John Kei, yakni sebagai paman. Namun, hubungan keduanya sempat mengalami keretakan serius pada tahun 2020.

Perselisihan terkait pembagian hasil penjualan tanah memicu konflik terbuka yang berujung pada penyerangan kediaman Nus Kei di kawasan Green Lake City, Tangerang. Peristiwa tersebut sempat menjadi perhatian luas dan termasuk salah satu konflik keluarga yang terekspos secara nasional.

Terjun ke Dunia Politik

Setelah konflik tersebut, Nus Kei lebih aktif meniti karier di dunia politik. Ia dipercaya mengemban jabatan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara. Di mata rekan-rekannya, Nus dikenal sebagai figur yang memiliki loyalitas tinggi serta komitmen dalam menjaga stabilitas dan nilai-nilai demokrasi di daerahnya.

Terlepas dari citra keras yang kerap dikaitkan dengan lingkaran kelompoknya, Nus Kei justru dikenal sebagai sosok yang dermawan di lingkungan tempat tinggalnya di Tangerang.

Warga sekitar mengenalnya sebagai pribadi yang sering membantu masyarakat melalui pembagian sembako, aktif dalam kegiatan sosial, dan

ramah dan terbuka terhadap lingkungan sekitar. Kehidupan sosialnya yang hangat membuatnya cukup dihormati oleh warga di sekitarnya.