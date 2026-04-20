Nus Kei Tewas Ditikam, Polisi Sebut Dipicu Dendam Kematian 2020 di Bekasi

JAKARTA – Polisi menyatakan bahwa motif pelaku penusukan terhadap Agrapinus Rumatora alias Nus Kei dilatarbelakangi aksi balas dendam.

Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Rositah Umasugi, mengungkapkan bahwa dendam tersebut diduga berkaitan dengan kasus tewasnya saudara para pelaku pada tahun 2020.

“Berdasarkan pengakuan pelaku, motifnya adalah balas dendam. Kedua pelaku menaruh dendam karena korban, Nus Kei, diduga sebagai otak di balik pembunuhan saudara mereka, Fenansius Wadanubun alias Dani Holat, yang terjadi pada tahun 2020 di Jakarta, tepatnya di samping Apartemen Metro Galaxy Kalimalang, Bekasi,” kata Rositah kepada awak media, Senin (20/4/2026).

Rositah sebelumnya membenarkan adanya tindak pidana penikaman yang mengakibatkan meninggalnya Agrapinus Rumatora alias Nus Kei pada Minggu, 19 April 2026.

Ia juga menyatakan, bahwa Kapolda Maluku telah memerintahkan jajaran Polres Maluku Tenggara untuk menangani kasus ini secara profesional, transparan, dan tuntas.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat, khususnya keluarga korban dan simpatisan, untuk menahan diri dan mempercayakan penanganan kasus ini kepada Polri. Jangan sampai ada aksi balasan yang dapat memperkeruh situasi. Saat ini, kondisi di Maluku Tenggara aman dan kondusif,” ujarnya.