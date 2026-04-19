Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polisi Imbau Simpatisan Nus Kei Tahan Diri, Hindari Aksi Balasan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 19 April 2026 |20:30 WIB
Polisi Imbau Simpatisan Nus Kei Tahan Diri, Hindari Aksi Balasan
Nus Kei Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara semasa hidup (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Polisi mengimbau keluarga dan simpatisan Agrapinus Rumatora alias Nus Kei untuk menahan diri pasca-insiden penusukan yang menewaskan tokoh tersebut. Aparat menegaskan pentingnya menjaga situasi tetap kondusif dan menghindari aksi balasan yang berpotensi memicu konflik.

Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Rositah Umasugi, mengatakan pihaknya saat ini masih mendalami motif di balik penusukan tersebut.

“Untuk motif, sementara masih dilakukan pendalaman oleh penyidik,” kata Rositah saat dikonfirmasi, Minggu (19/4/2026).

Rositah mengungkapkan, polisi bergerak cepat dengan menangkap dua terduga pelaku, yakni HR (28) dan FU (36), sekitar dua jam setelah kejadian. Keduanya kini menjalani pemeriksaan intensif di Sat Reskrim Polres Maluku Tenggara.

Ia menegaskan, Kapolda Maluku telah memerintahkan jajarannya untuk menangani kasus ini secara profesional, transparan, dan tuntas.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya keluarga besar korban dan simpatisan, untuk menahan diri dan mempercayakan penanganan kasus ini kepada Polri. Jangan ada aksi balasan yang dapat memperkeruh situasi,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/19/340/3213406//kasus_penusukan_nus_kei-cbJu_large.jpg
Polisi Dalami Motif Penusukan Nus Kei 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/19/337/3213388//sekjen_golkar-sOEo_large.jpg
Nus Kei Tewas Ditusuk, Sekjen Golkar: Usut Tuntas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/19/340/3213383//penusuk_ketua_dpd_golkar_maluku_tenggara_nus_kei-fSle_large.jpg
Penusuk Ketua Golkar Maluku Tenggara Nus Kei Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/19/340/3213380//nus_kei_ketua_dpd_partai_golkar_kabupaten_maluku_tenggara_semasa_hidup-WEqc_large.jpg
Breaking News! Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara Nus Kei Tewas Ditikam OTK di Bandara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/340/3209412//viral-rOlW_large.jpg
Brutal! Jefri Tusuk Tetangganya Berkali-kali Hanya karena Debu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/338/3206444//kasus_penusukan-BFAm_large.jpg
Tegur Preman yang Memalak, Pedagang di Ciputat Ditusuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement