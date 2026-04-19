Polisi Imbau Simpatisan Nus Kei Tahan Diri, Hindari Aksi Balasan

Nus Kei Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara semasa hidup (foto: dok ist)

JAKARTA – Polisi mengimbau keluarga dan simpatisan Agrapinus Rumatora alias Nus Kei untuk menahan diri pasca-insiden penusukan yang menewaskan tokoh tersebut. Aparat menegaskan pentingnya menjaga situasi tetap kondusif dan menghindari aksi balasan yang berpotensi memicu konflik.

Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Rositah Umasugi, mengatakan pihaknya saat ini masih mendalami motif di balik penusukan tersebut.

“Untuk motif, sementara masih dilakukan pendalaman oleh penyidik,” kata Rositah saat dikonfirmasi, Minggu (19/4/2026).

Rositah mengungkapkan, polisi bergerak cepat dengan menangkap dua terduga pelaku, yakni HR (28) dan FU (36), sekitar dua jam setelah kejadian. Keduanya kini menjalani pemeriksaan intensif di Sat Reskrim Polres Maluku Tenggara.

Ia menegaskan, Kapolda Maluku telah memerintahkan jajarannya untuk menangani kasus ini secara profesional, transparan, dan tuntas.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya keluarga besar korban dan simpatisan, untuk menahan diri dan mempercayakan penanganan kasus ini kepada Polri. Jangan ada aksi balasan yang dapat memperkeruh situasi,” ujarnya.