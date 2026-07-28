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Titi Anggraini Harap Perindo Kawal Aturan Main Demokratis di Balik Pembahasan RUU Pemilu

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |16:06 WIB
Titi Anggraini Harap Perindo Kawal Aturan Main Demokratis di Balik Pembahasan RUU Pemilu
Pakar Hukum Tata Negara, Titi Anggraini
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JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Titi Anggraini berharap semua pihak, termasuk partai Perindo Ikut mengawal rencana dari proses pembahasan revisi undang-undang tentang pemilihan umum (RUU Pemilu) yang akan dilakukan DPR dan Pemerintah sebagai pembuat undang-undang.

Titi menjelaskan, bahwa Revisi UU Pemilu ini sudah menjadi suatu keharusan untuk dilakukan. Mengingat, ada sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang harus ditindaklanjuti.

"Saya mengharap bahwa kita semua bisa mengawal aturan main yang demokratis dan konstitusional, konsisten dengan melaksanakan seluruh putusan MK," kata Titi usai mengisi materi dalam bimbingan teknis (Bimtek) anggota legislatif Partai Perindo, di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Namun tidak hanya itu, kata dia, yang tak kalah pentingnya juga memastikan agar penyelenggara Pemilu bisa berintegritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, masyarakat sebagai pemilih bisa mendapatkan pendidikan politik dan informasi kepemiluan yang baik.

"Kehadiran legislator Perindo sangat diperlukan karena mereka menjadi bagian dari masyarakat di daerahnya dan bisa melakukan kerja-kerja pendidikan politik sehingga pemilih kita betul-betul menjadi pemilih yang terliterasi dengan baik dan mendapatkan informasi yang memadai untuk menyambut Pemilu 2029 mendatang," ujarnya.

 

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